Ajax gaat op bezoek bij FC Utrecht met ruime cijfers onderuit

Ajax is tegen een flinke nederlaag aan gelopen tegen FC Utrecht. In de Domstad werd het uiteindelijk 4-0.

In de eerste helft was het eigenlijk Ajax wat het beste van het spel had en ook de lat raakte via Brobbey. Opeens was daar echter Haller die Utrecht op 1-0 schoot. Daarna leek Ajax van slag en werd het veldspel van de Amsterdammers steeds minder en minder. De 1-0 bleek na 45 minuten ook de ruststand te zijn.

Het tweede bedrijf werd een feest voor Utrecht en een nachtmerrie voor de Amsterdammers. Via een curieuze goal was het Rodriquez die 2-0 maakte, alvorens diezelfde Rodriquez ook fraai de 3-0 wist te maken. Alsof het niet pijnlijk genoeg was voor Ajax, werd het ook nog eens 4-0 door een goal van Aaronson. Dat bleek tevens ook de eindstand.