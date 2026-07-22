Ajax gaat op bezoek bij FK Vojvodina: BetMGM biedt heerlijke odds
ADVERTORIAL - Voor Ajax staat het officiële seizoen op het punt van beginnen. Donderdagavond neemt de club uit Amsterdam het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Vojvodina en BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen!
De quotering op een overwinning van Ajax staat op 1.37, terwijl een teleurstellend gelijkspel veel meer geld kan opleveren (4.40). Ook qua doelpuntenmakers kun je flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Mika Godts (2.02), Marcus Leonardo (2.40) of Steven Berghuis (3.40).
Een doelpunt van Oscar Gloukh (3.65) of Davy Klaassen (3.90) is overigens nog veel aantrekkelijker. Durf jij een gokje te wagen? Zet dan in op een goal treffer van Maher Carrizo (4.00), Jorthy Mokio (7.50) of Daley Blind (8.50). De routinier begint waarschijnlijk direct in de basis bij de ploeg van trainer Michel.
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Ajax gaat op bezoek bij FK Vojvodina: BetMGM biedt heerlijke odds
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