Geschreven door Jelmer Jager 23 feb 2020 om 18:02

Ajax heeft na het verlies tegen Getafe afgelopen donderdag ook verloren van Heracles Almelo. In het Polman Stadion werd het 1-0 voor de thuisploeg. En daarmee wist Ajax voor het derde jaar op rij niet te winnen in Almelo.

Erik ten Hag wisselde zijn opstelling op een aantal plaatsen. Hakim Ziyech was niet wedstrijdfit en bleef achter in Amsterdam. Ajax begon achterin met Onana, Dest, Schuurs, Blind en Tagliafico. Het middenveld werd gevormd door Gravenberch, Martínez en Van de Beek. In de voorhoede was er weer een plek voor Huntelaar in de aanval samen met Babel en Tadic.

In de eerste twintig minuten was Ajax de bovenliggende partij. Na dik een kwartier spelen werden ook de eerste kansen gecreëerd. Na een goede aanval kwam Babel in een goede schietpositie terecht. De aanvaller schoot de bal echter heel ver naast. Even later was Gravenberch dicht bij de openingstreffer. Het talent bleef heel rustig, kapte zijn tegenstander uit en schoof vervolgens de bal richting de hoek. Een Heraclied lette echter goed op en haalde de bal van de lijn. Halverwege de eerste helft kreeg Heracles uit het niets een kans. Schuurs taste volledig mis bij een voorzet waarna Dessers van dichtbij zou kunnen binnen tikken. Onana bracht goed redding op diens poging.

Na een halfuur spelen verdedigde Schuurs goed. Hij bleef in balbezit en zette een Vertonghen-achtige rush naar voren op. Zijn schot vloog net over de goal. Uit een hoekschop kopte Tagliafico knap richting de goal, maar de keeper stond goed opgesteld. Ajax hield de druk op de verdediging van Heracles en dat leverde enkele kansen op, waaronder een hard schot van Van de Beek die op de lat uiteen spatte. Een goede hoekschopvariant eindigde bij de volledig vrijstaande Martínez, maar de Argentijn schoot naast. Ajax voetbalde in de laatste minuten vrij goed, maar wist het net niet te vinden ondanks veel kansen. In een tegenstoot won Dessers het sprintduel van Blind, maar zijn poging ging ruim voor de goal van Onana langs.

De tweede helft kwam moeizaam op gang. Ajax wist nauwelijks iets te creëren en Heracles werd alleen gevaarlijk na een inlevermoment van Schuurs. Een paar minuten later greep Dest goed in bij een uitbraak van de thuisploeg. Ajax werd hierna wat dreigender in de laatste fase. Een poging van Eiting ging net voor langs en een hard schot van Tadic ging richting de bovenhoek maar werd knap gepakt. Burgzorg probeerde aan de andere kant Onana in de korte hoek te verrassen, maar de Kameroener pakte de bal uitstekend. Het spel golfde vervolgens op en neer. Danilo viel in voor de ongelukkig spelende Babel en maakte zijn officiële debuut voor Ajax.

Ajax wist niet door te drukken en aan de andere kant gebeurde dat wel… Dessers schoot fantastisch raak en daarmee Heracles op een 1-0 voorsprong. De Amsterdammers probeerden een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar echte kansen werden er niet gecreëerd. En daardoor ging Ajax in een hele belangrijke week opnieuw onderuit in Almelo, ditmaal met 1-0.