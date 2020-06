Geschreven door Jessica Westdijk 26 jun 2020 om 21:06

Alireza Jahanbakhsh zou komend seizoen wellicht alsnog de stap kunnen maken naar Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Iraniër stond al eerder serieus in de belangstelling van de Amsterdammers, toen hij nog bij AZ speelde.

AZ was echter stellig en wilde de sterspeler niet verkopen aan een concurrent, ondanks dat Ajax bereid was alle records te breken voor de aanvaller. Jahanbakhsh vertrok in de zomer van 2018 vervolgens naar Brighton & Hove Albion, voor een bedrag van 25 miljoen euro. In zijn eerste seizoen in Engeland hield een hamstringblessure een tijdje aan de kant, maar hij kwam toch tot 24 duels. Dit seizoen staat de teller tot nu toe slechts op 10 duels en dat zijn ook vooral invalbeurten. Begin dit jaar had hij wel een belangrijk aandeel in de wedstrijd tegen Chelsea, toen hij een schitterende omhaal maakte, die gekozen werd tot doelpunt van de maand in de Premier League.

Ajax heeft zich nog niet officieel gemeld bij de Engelse club, maar er zou al wel contact zijn geweest. Jahanbakhsh zelf lijkt een transfer dus ook wel te zien zitten. Bovendien heeft hij hetzelfde management als Maarten Stekelenburg, die onlangs terugkeerde bij Ajax. Jahanbakhsh ligt nog tot medio 2023 vast in Engeland. Hoeveel hij moet kosten, is niet bekend.