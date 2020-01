Geschreven door Jessica Westdijk 29 jan 2020 om 14:01

Ajax heeft een samenwerking gesloten met Replay, zo meldt de club. Replay gaat SuitSupply vervangen als kledingsponsor van Ajax. De deal tussen het Italiaanse kledingmerk en de club loopt vanaf 1 juli 2020 voor 4 seizoenen.

Jaarlijks zullen de spelers, directie en bestuurders van nieuwe kleding worden voorzien. Maar er zal ook een exclusieve kledinglijn voor de supporters opgezet worden.

“Met trots verwelkomen we Replay als onze nieuwe fashion & formal wear sponsor. Replay wil het merk verder versterken, wij kunnen ze daarbij helpen. We worden onderdeel van de internationale Replay-familie. Replay verlengde hun samenwerking met Neymar Jr en kondigden recent samenwerkingen aan met Paris Saint Germain en All Blacks. Dat een internationaal merk als Replay in het verlengde van deze verdere groei van hun sponsorportfolio voor Ajax kiest, onderstreept onze groeiende wereldwijde aantrekkingskracht”, aldus Menno Geelen op de website van Ajax.