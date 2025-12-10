'Ajax gaat pas ná de transferperiode nieuwe td aanstellen'

De kans is groot dat Ajax pas ná de winterse transferperiode een nieuwe technisch directeur gaat aanstellen. Dat schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad .

Ajax is al een tijdje bezig met de zoektocht naar een opvolger van Alex Kroes, maar de kans is groot dat de technisch directeur pas na de winterstop wordt vervangen. Om direct een valse start te voorkomen, lijkt het Ajax beter om die nieuwe man niet gelijk de winterse transferperiode te laten doen.

Dat betekent volgens Inan echter niet dat Kroes de komende transferperiode nog de touwtjes in handen heeft. "Kroes bemoeit zich zo min mogelijk met zijn opvolging, zoals hij zich komende maand ook niet met wijzigingen in de selectie wil bemoeien", zo klinkt het. Het is vooral Marijn Beuker die zich niet bekommerd over de selectie.

Het zou ook zomaar kunnen dat interim Fred Grim het seizoen afmaakt, meent Inan. Ajax wil eerst een nieuwe technisch directeur vinden en als die td pas na de winterstop begint, is er niet veel tijd meer om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen en zou Grim het seizoen zomaar kunnen afmaken.