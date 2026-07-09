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Ajax gaat samenwerking aan met diamantair: "Amsterdamse roots"

Max
bron: Ajax
Ajax-logo op De Toekomst
Ajax-logo op De Toekomst Foto: © Orange Pictures

Ajax heeft GASSAN Diamonds verwelkomd als Official Celebration Partner. De Amsterdamse diamantair verbindt zich tot minstent 2030 aan de club. 

De twee Amsterdamse merken slaan de handen nu ineen. "Ajax wil graag samenwerken met sterke merken die passen bij onze internationale ambities én onze Amsterdamse roots", reageert Cas Biesta, CCO van Ajax op de clubsite. "GASSAN is zo'n merk."

GASSAN is een begrip in de wereld van diamanten, juwelen en sieraden. "Het bedrijf staat wereldwijd bekend om zijn vakmanschap, ondernemerschap en rijke historie binnen onze stad. We zijn trots dat we samen een partnership aangaan en kijken ernaar uit om supporters, spelers, relaties en partners op een bijzondere manier met elkaar te verbinden", besluit Biesta. 

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