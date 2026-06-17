'Ajax gaat smaakmaakster (22) verkopen aan Italiaanse topclub'

Noordman, die binnenkwam als middenveldster, maar afgelopen seizoen veelvuldig als vleugelverdedigster werd ingezet, ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax Vrouwen. Ze maakte in de zomer van 2023 de overstap van PEC Zwolle Vrouwen naar de Amsterdammers.

Bij Ajax Vrouwen groeide Noordman uit tot een dragende speelster. Afgelopen seizoen speelde ze in 21 competitiewedstrijden mee. Ze was daarin goed voor drie goals en drie assists. Volgens Munno 'nadert de deal de afronding'. Het is onbekend welke transfersom Ajax Vrouwen ontvangt vanuit Turijn.