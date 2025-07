'Ajax gaat snel definitief afscheid nemen van Kristian Hlynsson'

Ajax gaat definitief afscheid nemen van Kristian Hlynsson. De Amsterdammers naderen een akkoord met FC Twente over de transfer van de 21-jarige middenvelder.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Voor Hlynsson ligt een meerjarig contract klaar in De Grolsch Veste. "De onderhandelingen van Ajax met Twente bevinden zich in een vergevorderd stadium. Bronnen binnen de Amsterdamse club verzekeren dat slechts enkele details en formaliteiten de verkoop van Hlynsson nog in de weg staan. Daarover wordt spoedig witte rook verwacht", zo klinkt het.

Voetbal International is stellig: Ajax staat volgens dat medium op het punt om Hlynsson te verkopen aan FC Twente. "Twente koopt het contract van Hlynsson, dat nog een jaar doorliep, af. De hoogte van de transfersom is onbekend", schrijven clubwatchers Lentin Goodijk en Tim van Duijn.

Hlynsson brak in 2023 door bij Ajax, maar zat afgelopen seizoen veelal op de bank in Amsterdam. Sparta Rotterdam huurde de middenvelder het afgelopen halfjaar. Bij Ajax kreeg Hlynsson afgelopen maand te horen dat hij voor zijn kans mocht gaan in de hoofdmacht, maar de Amsterdammers willen op zijn positie nog wel een versterking aantrekken.

Daar zit Hlynsson niet op te wachten: hij kiest met een transfer naar FC Twente voor meer zekerheid en perspectief op speelminuten.