Ajax gaat speler verhuren: "Hopelijk komt hij sterker terug"

Gijs Kila
bron: Ajax
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax heeft het contract van Nick Verschuren met twee jaar verlengd. De twintigjarige verdediger ligt nu vast tot en met 30 juni 2028, zo maakt de club donderdag bekend. Zijn vorige contract liep tot medio 2026.

Marijn Beuker, Directeur Voetbal bij Ajax, spreekt vol vertrouwen over de toekomst van Verschuren: "Nick is een talentvolle verdediger met unieke leiderschapskwaliteiten. Hij beschikt over karakter en heeft een enorme drive, waarmee hij het team op sleeptouw kan nemen. Bovendien is hij technisch vaardig en kan hij een belangrijke rol spelen in onze opbouw. We hebben vertrouwen in een mooie toekomst voor Nick bij Ajax en zijn dan ook blij dat hij zijn contract heeft verlengd."

Ajax onderzoekt of een tijdelijke verhuur dit seizoen de juiste volgende stap is: "Na tweeënhalf jaar bij Jong Ajax is hij toe aan een volgende stap. We kijken daarom of hij komend seizoen verhuurd kan worden, zodat hij hopelijk sterker terugkomt en de stap naar het eerste elftal kan maken", aldus Beuker.

