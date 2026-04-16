'Ajax gaat spelers halen': "Hij zal uiteindelijk gaan tekenen"
Jordi Cruijff wil de selectie van Ajax ingrijpend vernieuwen. Dat blijkt uit uitlatingen van Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn in de Pantelic Podcast.
Het lijkt een bijzonder drukke zomer te worden in Amsterdam. Cruijff wil volgend seizoen meestrijden om de titel, waardoor er flink wat werk aan de winkel is. Van Duijn verwacht dan ook veel beweging op de transfermarkt. "Er zullen er veel gaan komen. Van wat ik hoor heeft hij wel de plannen. Hij wil er tien tot veertien, vijftien gaan halen. We gaan het nog druk krijgen", lacht hij.
Ook op contractgebied valt er volgens Van Duijn genoeg te melden, al komt er weinig naar buiten. "Er lekt niet zoveel uit. Dat is wel balen soms, haha", aldus de journalist. Hij weet dat Ajax met meerdere talenten in gesprek is. "Nash is er een van. Dat is een geldkwestie, maar hij zal uiteindelijk wel gaan tekenen."
Over Sean Steur is nog altijd geen duidelijkheid, wat bij Van Duijn voor verbazing zorgt. "Dat is ook een raadsel. Toen ik het vroeg, was het rond en zou hij voor twee jaar bijtekenen", vertelt hij. Op de vraag waar de vertraging vandaan komt, reageert hij: "Het lag bij legal. Als het daar ligt, is het rond. Maar we zijn nu twee maanden verder en het is nog niet rond. Het zal goedkomen, maar het duurt wel lang. Ik weet niet waar dat op hangt nu."
Van Duijn verwacht daarnaast dat Ajax uitkomt bij een Spaanse trainer. "Die kans is wel groot, ja. Op zich is dat ook geen verrassing met een praktisch Spaanse TD, die een Spaanse hoofdscout meeneemt", zegt hij. Cruijff haalde eerder al de Spaanse trainer Óscar García naar Jong Ajax en wilde ook de Spaanse buitenspeler Carlos Vicente aantrekken, die uiteindelijk naar Birmingham City vertrok.
Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee
Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers
Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"
Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"
Godts vertrouwt in zijn Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"
Marco van Basten krijgt bizarre brief thuis: "Zij is met die man"
Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"
'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'
Oefenwedstrijd Ajax - FC Twente wordt donderdag live uitgezonden
Ajax-fans worden verwend: "Eten bestellen vanaf je eigen stoel"
Hans Kraay junior roemt Ajacied: "Ik vind dat ongelofelijk knap"
"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"
'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"
Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"
Dijkstra hard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"
Boekhoorn over Ajax-interesse Sano: "Met bedragen van 25 miljoen"
Ajax-beleid gekraakt: "Bemoeienis tijdens crises nooit ver weg"
'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'
Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"
Ajax-speelster (19) helpt Oranje bij debuut aan zege op Frankrijk
Schuurs oogst lof met interview: "Zelden kwamen woorden zo binnen"
Brobbey slachtoffer van racistische opmerkingen: "Zeldzame idioten"
Tina Nijkamp haalt uit na docu Cruijff: "Verdient zo’n legende niet"
Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"
Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"
Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"