'Ajax gaat spelers halen': "Hij zal uiteindelijk gaan tekenen"

Het lijkt een bijzonder drukke zomer te worden in Amsterdam. Cruijff wil volgend seizoen meestrijden om de titel, waardoor er flink wat werk aan de winkel is. Van Duijn verwacht dan ook veel beweging op de transfermarkt. "Er zullen er veel gaan komen. Van wat ik hoor heeft hij wel de plannen. Hij wil er tien tot veertien, vijftien gaan halen. We gaan het nog druk krijgen", lacht hij.

Ook op contractgebied valt er volgens Van Duijn genoeg te melden, al komt er weinig naar buiten. "Er lekt niet zoveel uit. Dat is wel balen soms, haha", aldus de journalist. Hij weet dat Ajax met meerdere talenten in gesprek is. "Nash is er een van. Dat is een geldkwestie, maar hij zal uiteindelijk wel gaan tekenen."

Over Sean Steur is nog altijd geen duidelijkheid, wat bij Van Duijn voor verbazing zorgt. "Dat is ook een raadsel. Toen ik het vroeg, was het rond en zou hij voor twee jaar bijtekenen", vertelt hij. Op de vraag waar de vertraging vandaan komt, reageert hij: "Het lag bij legal. Als het daar ligt, is het rond. Maar we zijn nu twee maanden verder en het is nog niet rond. Het zal goedkomen, maar het duurt wel lang. Ik weet niet waar dat op hangt nu."

Van Duijn verwacht daarnaast dat Ajax uitkomt bij een Spaanse trainer. "Die kans is wel groot, ja. Op zich is dat ook geen verrassing met een praktisch Spaanse TD, die een Spaanse hoofdscout meeneemt", zegt hij. Cruijff haalde eerder al de Spaanse trainer Óscar García naar Jong Ajax en wilde ook de Spaanse buitenspeler Carlos Vicente aantrekken, die uiteindelijk naar Birmingham City vertrok.