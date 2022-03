Geschreven door Idse Geurts 07 mrt 2022 om 09:03

Ajax gaat Robbin Ruiter toch niet contracteren. Dit meldt journalist Stef de Bont van Voetbal International. Volgens De Bont was Ajax enthousiast over de fitheid van Ruiter, maar geven ze toch de voorkeur aan een keeper met meer internationale ervaring. Ruiter beschikt niet over deze ervaring, dus gaat Ajax verder met hun zoektocht naar een nieuwe doelman.

Het is echter wel belangrijk dat Ajax spoedig een nieuwe doelman contracteert. De Amsterdammers zitten immers met een heus keepersprobleem. Nadat Maarten Stekelenburg aan het begin van het seizoen al langdurig geblesseerd raakte, zijn nu ook Remko Pasveer en Jay Gorter geblesseerd geraakt. Waarschijnlijk duurt het ook ongeveer twee maanden voordat een van deze keepers weer onder de lat kan verschijnen. Hierdoor is, voormalig persona non grata, Andre Onana weer eerste keeper bij Ajax. Natuurlijk is Onana een prima doelman, maar mocht ook hij geblesseerd raken, dan heeft Ajax een enorm probleem.

Nu Robbin Ruiter toch te licht bevonden is, gaat Ajax verder op zoek naar een nieuwe keeper. Volgens verschillende bronnen zou Przemyslaw Tyton nu de voornaamste kandidaat zijn. Tyton heeft een verleden bij Roda JC en PSV. Voor PSV heeft Tyton enkele Champions League-kwalificatiewedstrijden gespeeld, dus wellicht beschikt Tyton wel over de internationale ervaring die Ajax zoekt. Daarnaast is de doelman ook ‘gratis’ op te halen. Tyton stond tot januari onder contract bij FC Cincinatti, waar zijn contract afliep.