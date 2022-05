Geschreven door Idse Geurts 24 mei 2022 om 11:05

De interesse van Ajax in Owen Wijndal is weer opgeleefd. Het leek er lange tijd op dat de Amsterdammers niet meer geïnteresseerd waren in de linksback, maar nu blijkt Wijndal toch een groot doelwit te zijn. Dit meldt Ajax-watcher Mike Verweij in de Kick-Off podcast van De Telegraaf.

In een eerder stadium maakte Ajax al zijn interesse voor Wijndal al kenbaar bij AZ. Echter, ontbrak het daarna aan actie bij Ajax, waarna een ‘Europese topclub’ zich onlangs meldde voor Wijndal. Het zou hierbij gaan om Napoli, AC Milan of Internazionale. Volgens Verweij heeft deze interesse ervoor gezorgd dat Ajax is ‘wakker geschrokken’.

Naar verluidt kan Wijndal voor tien miljoen worden overgenomen van AZ. Dit lijkt een vrij betaalbaar bedrag te zijn voor Ajax. Daarnaast lijken de Amsterdammers écht te moeten investeren in de linksbackpositie. Nicolas Tagliafico wil immers vertrekken en Daley Blind lijkt wat te traag te worden om de hele linkerflank te bestrijken. Wijndal heeft de afgelopen jaren bij AZ laten zien dat hij zeker het niveau van Ajax aankan. De huidige aanvoerder van AZ beschikt over veel loopvermogen, heeft een goede voorzet in huis en is daarnaast ook nog jong. Hierdoor lijkt er nog meer potentie in Wijndal te zitten.