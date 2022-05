Geschreven door Idse Geurts 30 mei 2022 om 10:05

Ajax gaat er alles aan doen om het contract van Jurriën Timber te verlengen. Dit meldt Voetbal International. Hoewel er allerlei Europese topclubs achter de diensten van Timber aanzitten, gaat Ajax nog een poging doen om de verdediger langer aan de club te binden. Er lijkt echter wel haast bij geboden te zijn. Volgens meerdere bronnen zijn de belangenbehartigers van Timber afgelopen week in Manchester gezien. Hier zou gepraat zijn over een mogelijk dienstverband van Timber bij Manchester United.

Ondanks dat Timber dus ook in gesprek is met andere topclubs, gaat Ajax deze week nog in gesprek met Timber over een nieuw contract. Het huidige contract van de verdediger loopt nog maar twee jaar door. Als Ajax Timber deze zomer dus niet verkoopt, ligt er wellicht een ‘Gravenberch-scenario’ op de loer. Volgend jaar moet Timber dan immers verkocht worden voor een relatief lage prijs. Anders bestaat de kans dat de verdediger gratis de deur uit loopt.

Mocht Timber dit seizoen toch vertrekken bij Ajax, dan levert hij wel een aanzienlijk bedrag op voor de Amsterdammers. Naar verluidt is Manchester United in elk geval bereid om meer dan 40 miljoen euro te betalen voor de 20-jarige speler.