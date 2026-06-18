'Ajax gaat vol voor komst van AS Monaco-speler van tien miljoen'
Ajax heeft de pijlen gericht op Caio Henrique. Volgens het Franse medium Foot Mercato zijn de Amsterdammers concreet in de markt voor de Braziliaanse linksback van AS Monaco, die rond de tien miljoen euro moet kosten.
De onderhandelingen tussen Ajax en de Franse club zouden al zijn gestart. Foot Mercato schrijft daarbij opvallend stellig: 'Ajax stormt richting Caio Henrique', waarmee het medium de snelheid van de Amsterdamse interesse benadrukt.
Henrique, 28 jaar en vijfvoudig Braziliaans international, speelt sinds 2020 voor AS Monaco. De club nam hem destijds voor acht miljoen euro over van Atlético Madrid. Inmiddels kwam hij tot 211 wedstrijden voor de Monegasken, al werd zijn meest recente seizoen onderbroken door een hamstringblessure.
Volgens Foot Mercato moet Ajax rekening houden met een transfersom van ongeveer tien miljoen euro, al kan dat bedrag door bonussen verder oplopen. Daarmee zou de linksback een flinke investering betekenen voor de Amsterdamse club.
Ajax is overigens niet alleen in de strijd om zijn handtekening. Ook het Braziliaanse Flamengo volgt de situatie van Henrique nauwlettend en zou eveneens interesse hebben in een mogelijke transfer.
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'Ajax gaat vol voor komst van AS Monaco-speler van tien miljoen'
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