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'Ajax gaat vol voor Uruguayaanse linksbuiten die op WK speelde'

Gijs Kila
bron: Mexicaanse media
Brian Rodriguez
Brian Rodriguez Foto: © BSR Agency

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler uitgekomen bij Brian Rodríguez. De Amsterdammers hebben volgens de Zuid-Amerikaanse journalist César Luis Merlo een bod uitgebracht op de 26-jarige Uruguayaan van CF América.

De laatste dagen van de transferperiode beloven druk te worden voor Ajax. Na het vertrek van Mika Godts is de club nog op zoek naar versterking voor de vleugels. Volgens Merlo heeft Ajax inmiddels concreet werk gemaakt van Rodríguez.

De Amsterdammers zouden twaalf miljoen dollar inclusief bonussen hebben geboden. Omgerekend gaat het om iets meer dan tien miljoen euro. Rodríguez ligt bij América nog tot medio 2029 vast.

De aanvaller kwam tot dusver 157 keer in actie voor de Mexicaanse club. Daarin was hij goed voor 42 doelpunten en 28 assists. Eerder speelde Rodríguez voor Peñarol, Los Angeles FC en Almería. LAFC betaalde in de zomer van 2019 bijna elf miljoen euro voor zijn komst.

Rodríguez was deze zomer met Uruguay actief op het WK 2026. De aanvaller kwam in alle drie de groepswedstrijden als invaller binnen de lijnen, maar kon uitschakeling niet voorkomen. In totaal staat Rodríguez op 36 interlands, waarin hij vier keer scoorde.

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