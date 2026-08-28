'Ajax gaat vol voor Uruguayaanse linksbuiten die op WK speelde'

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler uitgekomen bij Brian Rodríguez. De Amsterdammers hebben volgens de Zuid-Amerikaanse journalist César Luis Merlo een bod uitgebracht op de 26-jarige Uruguayaan van CF América.

De laatste dagen van de transferperiode beloven druk te worden voor Ajax. Na het vertrek van Mika Godts is de club nog op zoek naar versterking voor de vleugels. Volgens Merlo heeft Ajax inmiddels concreet werk gemaakt van Rodríguez.

De Amsterdammers zouden twaalf miljoen dollar inclusief bonussen hebben geboden. Omgerekend gaat het om iets meer dan tien miljoen euro. Rodríguez ligt bij América nog tot medio 2029 vast.