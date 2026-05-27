Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"
Hans Kraay jr. is bepaald niet onder de indruk van het afgelopen Eredivisieseizoen. Hij geeft het seizoen een 6,5 en vindt het bizar dat Feyenoord, uiteindelijk, vrij simpel tweede is geworden.
En dát zegt iets over het niveau van de competitie. "Als Feyenoord na zo’n enorme dip alsnog tweede kan worden, dan hebben die anderen het wel heel erg laten liggen", aldus Kraay jr. tegenover FCUpdate. "Dat is eigenlijk heel pijnlijk."
"Ik ben een optimist, in een lelijke wedstrijd zie ik altijd nog wel iets moois, maar dit is wel maximaal een 6,5-competitie geweest", zegt Kraay jr., die wel denkt dat het volgende seizoen er anders uit gaat zien. "PSV gaat het volgend seizoen echt niet met twee vingers in de neus winnen".
Zo heeft Ajax al aangegeven de strijd aan te willen gaan voor de titel. "Jordi Cruijff heeft mij beloofd: geen excuses, geen tussenjaar. Zo zit de familie Cruijff niet in elkaar. Hij heeft echt gezegd: we moeten en zullen kampioen worden."
"Dat willen Ajax-supporters horen, maar dat moeten Feyenoord-supporters ook willen horen", vindt hij. "Dan geef ik volgend seizoen graag een 8,5 voor de Eredivisie."
