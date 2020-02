Geschreven door Jessica Westdijk 25 feb 2020 om 13:02

Ajax wil de huidige topscorer van de Belgische competitie, Jonathan David, inlijven. Dat meldt Voetbal International. De aanvaller van KAA Gent staat al op 18 goals dit seizoen. Ajax is dan ook niet de enige club met interesse. Ook FC Porto, Olympique Lyon, RB Leipzig, Lazio, Arsenal en Everton zijn geïnteresseerd in de Canadees.

In januari lag er al een recordbod voor de aanvaller op tafel, maar dat sloeg Gent af, zo vertelde technisch directeur Michel Louwagie aan Het Nieuwsblad. David ligt tot medio 2023 vast in Gent. Hij laat dan ook weten dat Ajax diep in de buidel moet tasten als het de spits wil inlijven: “Het is schitterend dat we met David een topschutter hebben rondlopen, maar we willen hem vooral ­houden”, vervolgt hij. “Uiteraard laten we zo’n speler niet gaan voor 25 miljoen. We hebben dit seizoen al mooie dingen laten zien, daar willen we mee doorgaan.”

Ajax zou afgelopen zomer al contact hebben gezocht met het management van David, om hem al warm te maken voor een transfer naar Amsterdam.