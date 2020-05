Geschreven door Jessica Westdijk 26 mei 2020 om 13:05

Na jaren met eigenlijk altijd wel een Deense speler in de selectie, had Ajax afgelopen seizoen geen Denen bij de selectie. De aankomende jaren zou dat weer kunnen veranderen, want Ajax scout opnieuw in Denemarken.

Het gaat om Eskild Munk Dall van Silkeborg, de club waar ook Kasper Dolberg vandaan kwam. John Steen Olsen zou het 17-jarige talent al langere tijd volgen. Dall was in december al op proef bij Ajax en scoorde toen meteen een hattrick in de testwedstrijd waarin hij meedeed. Ook bij Valencia is hij op proef geweest. Zijn wedstrijden speelde hij in de O19 van Silkeborg dit seizoen, zijn debuut in het eerste elftal maakte hij nog niet.

Ekstra Bladet is er van overtuigd dat Dall echter naar Ajax zal gaan en dat de Amsterdammers tussen de 400.000 en 700.000 euro zullen betalen.