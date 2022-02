Geschreven door Idse Geurts 03 feb 2022 om 11:02

Ajax hoopt dat Brian Brobbey aankomende zomer definitief kan worden overgenomen van RB Leipzig. Dit meldt Marc Overmars tegenover Ajax Tv. Brobbey vertrok vorig jaar transfervrij naar Duitsland, maar kwam afgelopen transferperiode weer terug naar Ajax. De jonge spits is echter via een huurconstructie overgekomen. Een permanente overgang ligt desalniettemin wel in de lijn der verwachtingen.

“Hij past nu ook supergoed in de groep. Het is zonde dat hij zo’n start maakt en nu die vervelende blessure heeft. Ik hoop dat er een vervolg in zit na deze paar maanden, maar dat ligt aan Red Bull”, bevestigt Overmars zijn intenties om Brobbey definitief vast te leggen. De directeur voetbalzaken denkt ook dat Brobbey zelf oren heeft naar een langer verblijf bij Ajax. “Je moet altijd contact houden met spelers die weggaan bij Ajax. Je weet nooit of ze terugkomen. Erik zei ook: het wordt tijd dat je thuiskomt. Ik denk ook dat zijn hart echt bij Ajax ligt.” Toch zal het niet makkelijk worden om Brobbey permanent over te nemen van RB Leipzig. De spits heeft nog een contract tot 2025, dus Ajax zal een fikse afkoopsom moeten betalen.

Brobbey is goed begonnen bij zijn rentree bij Ajax. In twee wedstrijden scoorde de jongeling al twee keer, waaronder de belangrijke openingsgoal tegen PSV. Direct na dit doelpunt moest Brobbey zich vanwege een blessure echter laten wisselen. Deze blessure houdt Brobbey waarschijnlijk nog vijf weken aan de kant.