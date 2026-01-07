Ajax wil stunten met Ugarte: middenvelder mag weg bij United

Ajax heeft serieuze interesse in Manuel Ugarte als versterking op het middenveld. De 24-jarige Uruguayaan, momenteel onder contract bij Manchester United, staat in Amsterdam hoog op het lijstje als mogelijke invulling van de vacante nummer 6-positie. Hoewel een speler van Ugarte’s niveau normaliter buiten het bereik van Ajax valt, hopen de Amsterdammers via een huurconstructie toch tot een deal te komen.

"Normaliter is een speler van het kaliber Ugarte onhaalbaar voor Ajax, maar door verschillende omstandigheden zien de Amsterdammers toch mogelijkheden voor een huurconstructie", aldus Voetbal International. Ugarte zelf staat niet onwelwillend tegenover een overstap naar de Johan Cruijff ArenA. Sinds zijn transfer van Paris Saint-Germain naar United in de zomer van 2024 kwam hij slechts zes keer in actie als basisspeler in de Premier League. Met het oog op het WK wil de 33-voudig international van Uruguay meer minuten maken, iets wat bij Ajax mogelijk beter kan dan bij zijn huidige werkgever. Zijn perspectief op speeltijd vormt daarmee een belangrijk motief voor een mogelijke tijdelijke overstap.

De grootste uitdaging voor Ajax ligt in het financiële plaatje. Ugarte verdient een miljoenenloon bij Manchester United, dat voor de Amsterdammers niet te dragen is. Er zal dus onderhandeld moeten worden over een oplossing waarbij United een deel van het salaris overneemt. Daarnaast is Ugarte ook in beeld bij andere clubs, waaronder Galatasaray. Wie de nieuwe trainer op Old Trafford wordt, kan bovendien ook nog bepalend zijn voor zijn sportieve toekomst. Toch blijft Ajax voorlopig vol inzetten op zijn komst.