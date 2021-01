Geschreven door Jordi Smit 06 jan 2021 om 20:01

Lassina Traoré dwong dit seizoen definitief een basisplaats af in het eerste elftal. Dat is in het buitenland ook niet geheel onopgemerkt gebleven, want de centrumspits kreeg de mogelijkheid om naar de Premier League te verkassen. Dat meldt De Telegraaf.

Wolverhampton Wanderers en West Ham United, die respectievelijk op de dertiende en tiende plaats in de Engelse competitie staan, probeerden dit seizoen om de Afrikaanse spits binnen te hengelen. De Amsterdammers lieten beide clubs echter weten dat Ajax niet van plan is om Lassina Traoré op dit moment naar het buitenland te laten verkassen.

De centrumspits is naar verwachting komende zondag nog niet inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen PSV. Hoewel de aanvaller zo goed als hersteld is van de bovenbeenblessure die hij aan het einde van vorig kalenderjaar opliep, lijkt de topper te vroeg te komen. Traoré stond dit seizoen al zestien maal in het basisteam, waarin hij acht doelpunten maakte en vijf assists op zijn naam zette.