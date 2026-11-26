Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen FC Thun en Stan Spoel ziet dat de club uit Zwitserland niet in vorm is. De verslaggever van VI verwacht dan ook dat de ploeg van trainer Michel Sanchez (makkelijk) moet winnen.

"Het opbouwen van een nieuw elftal dat meedoet om de titel is Thun niet gelukt", schrijft hij in een analyse. "Momenteel staat de Zwitserse club op de negende plek in eigen land, dat betekent slechts drie plaatsen boven de hekkensluiter. Voor Ajax liggen dus meer dan genoeg kansen om deze in de Conference League winnend af te sluiten. Thun is namelijk erg kwetsbaar in de omschakeling", constateert Spoel.

"Doordat beide backs mee naar voren sprinten, liggen bij balwinst voor Ajax gigantische ruimtes aan de zijkanten voor counters. De Amsterdammers zullen meer dan eens in overtal uitbreken tegen de centrale verdedigers van Thun", voorspelt hij. "De voorbeelden waarin Thun dit soort counters tegenkrijgt, zijn eindeloos. Bij balwinst liggen tegen Thun de grootste kansen voor Ajax. De sleutel ligt bij diepgang op de flanken", stelt Spoel.