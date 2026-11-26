Ajax gaat voor monsterscore tegen Thun: "Zo lek als een mandje"
Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen FC Thun en Stan Spoel ziet dat de club uit Zwitserland niet in vorm is. De verslaggever van VI verwacht dan ook dat de ploeg van trainer Michel Sanchez (makkelijk) moet winnen.
"Het opbouwen van een nieuw elftal dat meedoet om de titel is Thun niet gelukt", schrijft hij in een analyse. "Momenteel staat de Zwitserse club op de negende plek in eigen land, dat betekent slechts drie plaatsen boven de hekkensluiter. Voor Ajax liggen dus meer dan genoeg kansen om deze in de Conference League winnend af te sluiten. Thun is namelijk erg kwetsbaar in de omschakeling", constateert Spoel.
"Doordat beide backs mee naar voren sprinten, liggen bij balwinst voor Ajax gigantische ruimtes aan de zijkanten voor counters. De Amsterdammers zullen meer dan eens in overtal uitbreken tegen de centrale verdedigers van Thun", voorspelt hij. "De voorbeelden waarin Thun dit soort counters tegenkrijgt, zijn eindeloos. Bij balwinst liggen tegen Thun de grootste kansen voor Ajax. De sleutel ligt bij diepgang op de flanken", stelt Spoel.
"Ajax is normaliter veel sterker dan dit FC Thun. De Zwitsers zijn dit seizoen zo lek als een mandje en presteren in de Zwitserse competitie ook zwak. Het vertrek van sterspelers en de trainer heeft een te grote impact gehad op het elftal om het eerdere succes te continueren", beseft hij. "Voor Ajax is dit een must-win waarbij overwintering zo goed als zeker wordt", besluit Spoel over het duel in de Johan Cruijff Arena.
Zet in op Ajax tegen Feyenoord!
Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
"Je merkt wel dat het beste er al vanaf is bij Daley Blind"
Míchel Sánchez bang bij Ajax? "Het is ook de angst van zo'n coach"
Youri Mulder wijst naar Ajax-spits: "Het is net een basketballer"
Kieft over Ajax-talenten: "Tegen Feyenoord ligt de lat hoger"
Ajax krijgt laatste zetje richting De Kuip tijdens open training
Van Bronckhorst gretig: "Winnen van Ajax is het beste medicijn"
Kwakman geniet van Ajax-duo: "Die hebben een lekkere connectie"
Snel weer uitsupporters bij Klassieker? "Verandering lijkt ver weg"
Ajax op bezoek bij Feyenoord: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Noa Lang verkoopt zijn huis in Rotterdam en kan flink cashen
Van Bronckhorst over Ajax: "Eigenlijk hoef je niks te zeggen"
Driessen voorspelt opstelling Ajax: "Denk niet dat hij speelt"
Sofyan Amrabat looft Ajacied: "Hij is wel een bikkeltje..."
'Cruijff wil speler van 8,5 miljoen gaan ophalen bij FC Barcelona'
Gloukh eerlijk over gedrag: "Ik schudde de trainer geen hand"
Kastenmeier steekt loftrompet over Ajacied: "Een van de besten!"
Ter Stegen over bezoek aan andere club: "Hij kan mij vervangen"
Vahle wijst op voordeel Feyenoord: "Dat gaat om die 90 minuten"
Feyenoord heeft belangrijke kracht zondag terug tegen Ajax
Peter Bosz ziet structureel probleem: "Zo ging het ook bij Ajax"
Taylor ontbreekt bij Lazio: "Ik denk niet dat het heel ernstig is"
Van Bronckhorst met vertrouwen richting Klassieker: "Dat voel je"
Kieft somt vele tekortkomingen van miljoenenaanwinst Ajax op
Feyenoorder bewondert Ajacied: "Het is voor mij een enorme eer"
Verweij over ex-Ajax-trainer: "Hij gaat een grote club krijgen"
Míchel herinnert duel Feyenoord: "We waren veruit de betere partij!"
Bosz over Klassieker: "Wist niet dat we PSV-Go Ahead zo noemden"
Driessen bekritiseert Ajax en Feyenoord: "Lamme tegen de blinde"
"Jordi Cruijff moet hun contracten zo snel mogelijk verlengen"
Sven Botman krijgt rijontzegging van liefst zes maanden opgelegd