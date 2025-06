'Ajax gaat voor stunt en hoopt sterspeler bij AZ op te halen'

Smit speelde sterk namens AZ, maar was vooral tweede viool achter Troy Parrott. Maar op het jeugd-EK in Roemenië maakt hij nu echt naam voor zichzelf. Het negentienjarige talent scoorde tot dusver elke wedstrijd. Over twee dagen neemt Oranje O19 het tegen Spanje op in de finale.

De prestaties van Smit zijn opgevallen bij Ajax, maar AZ zou pas willen praten bij een bod van 15 miljoen euro. Twee dagen later wordt er zelfs gemeld dat AZ liefst 25 miljoen euro voor de speler hoopt te vangen. Bayern München en topclubs uit de Premier League hebben ook interesse getoond in Smit.