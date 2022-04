Geschreven door Idse Geurts 04 apr 2022 om 10:04

Als het aan Ajax ligt, speelt Brian Brobbey ook volgend seizoen in Amsterdam. Dit meldt Ajax-trainer Erik ten Hag maandagochtend in De Telegraaf. Het is echter nog de vraag of RB Leipzig akkoord gaat met een definitieve overgang van Brobbey.

“Daar gaan we werk van maken, want we willen hem heel graag houden. “Of dat haalbaar is, weet ik niet, omdat de sleutel bij Leipzig ligt. Daar staat hij onder contract”, stelt Ten Hag tegenover de krant. Ook Brobbey liet een aantal weken geleden al blijken dat hij graag bij Ajax blijft. “Als het aan mij ligt speel ik volgend seizoen voor Ajax. Honderd procent. Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen”, liet de jonge spits optekenen.

Toch zal het voor Ajax niet makkelijk worden om Brobbey over te kopen. De spits heeft nog een contract tot 2025 bij Leipzig en de Duitse club liet onlangs blijken Brobbey aankomende zomer ‘gewoon’ terug te verwachten. Toch lijkt dit laatste vooral een praatje om de transfersom voor Brobbey op te drijven. Ajax zal dus zeker een aanzienlijke transfersom naar Leipzig moeten overmaken, wil het Brobbey definitief overnemen.