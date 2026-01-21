'Ajax gaat zomerse aanwinst verkopen voor negen miljoen euro'

Ajax en Osasuna zijn dicht bij een akkoord over de transfer van Raúl Moro. Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend. Waar de Spaanse club aanvankelijk mikte op een huurdeal, is Osasuna inmiddels bereid om circa negen miljoen euro te betalen voor de buitenspeler.

De onderhandelingen zijn nog niet volledig afgerond, omdat beide clubs praten over de precieze betalingsconstructie. Volgens bronnen rond Osasuna wordt gekeken naar een model waarbij een deel van het bedrag direct wordt overgemaakt in ruil voor vijftig procent van de transferrechten van de speler.

Moro kwam afgelopen zomer voor elf miljoen euro over van Real Valladolid naar Ajax. De Amsterdammers hoopten aanvankelijk dat bedrag terug te verdienen, maar lijken nu genoegen te nemen met een beperkt verlies. Met de opbrengst van de transfer krijgen technisch verantwoordelijken Alex Kroes en Marijn Beuker wel de ruimte om een vervanger aan te trekken. Moro maakte afgelopen zomer nog indruk door zijn deelname aan het EK met Jong Spanje.

Ajax wil vóór het sluiten van de winterse transfermarkt dan ook nog een nieuwe buitenspeler vastleggen. De clubleiding heeft meerdere namen in beeld. Zo worden onder meer Ilias Akhomach van Villarreal, Yaser Asprilla van Girona en Leon Bailey, die wordt gehuurd door AS Roma van Aston Villa, genoemd als opties.

Moro tekende bij Ajax een contract tot medio 2030. In totaal kwam hij tot 21 officiële optredens in Amsterdamse dienst, waarin hij één keer scoorde en twee assists afleverde.