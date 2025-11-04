VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax geadviseerd van beurs te gaan: "Iedereen wil iets roepen"

Arthur
bron: De Telegraaf
Tribune van de Johan Cruijff ArenA
Tribune van de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Mike Verweij vindt dat Ajax van de beurs moet om de club beter bestuurbaar te maken. Volgens de journalist van De Telegraaf hebben momenteel te veel mensen invloed binnen de club.

"Er zijn negentien mensen die meebesturen. De club is gewoon onbestuurbaar door de bestuursraad, de raad van commissarissen en de directie", zegt Verweij in een video-item van De Telegraaf. Volgens hem zou het wellicht beter zijn om actie te ondernemen: "Ajax van de beurs, dat zou misschien de conclusie moeten zijn. Dan wordt alles beter bestuurbaar."

Verweij schetst de complexe situatie binnen Ajax. "Nu heeft de bestuursraad iets te zeggen over de raad van commissarissen, de rvc weer over de directie. Iedereen wil iets roepen. Elke uitgave boven een miljoen moet langs de raad van commissarissen."

Presentator Thomas van Groningen suggereert dat dergelijke problemen bij elke club voorkomen. "Nou nee, Ajax is de enige club op de beurs", reageert Verweij. "En het is ook de grootste club. Ajax staat ook bekend om zijn vijfde colonne, dus ik denk dat het daar wel extreem is. Als Ajax niks doet, dreigt het Anderlecht-scenario, dan glijdt de club mogelijk heel ver weg."

Van Groningen haalt vervolgens aan dat het onder Marc Overmars wel goed ging. "Klopt, toen had Ajax ook een andere trainer", reageert Verweij. "Ten Hag, wiens naam nu ook rondzingt als opvolger van Heitinga. Maar die (Ten Hag, red.) had ook een veel betere selectie." Maandag werd Wolverhampton Wanderers overigens ook genoemd in verband met Ten Hag.

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez: "1-1 tegen SC Heerenveen is een prima resultaat voor Ajax"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd