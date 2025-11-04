'Ajax geadviseerd van beurs te gaan: "Iedereen wil iets roepen"

Mike Verweij vindt dat Ajax van de beurs moet om de club beter bestuurbaar te maken. Volgens de journalist van De Telegraaf hebben momenteel te veel mensen invloed binnen de club.

"Er zijn negentien mensen die meebesturen. De club is gewoon onbestuurbaar door de bestuursraad, de raad van commissarissen en de directie", zegt Verweij in een video-item van De Telegraaf. Volgens hem zou het wellicht beter zijn om actie te ondernemen: "Ajax van de beurs, dat zou misschien de conclusie moeten zijn. Dan wordt alles beter bestuurbaar."

Verweij schetst de complexe situatie binnen Ajax. "Nu heeft de bestuursraad iets te zeggen over de raad van commissarissen, de rvc weer over de directie. Iedereen wil iets roepen. Elke uitgave boven een miljoen moet langs de raad van commissarissen."

Presentator Thomas van Groningen suggereert dat dergelijke problemen bij elke club voorkomen. "Nou nee, Ajax is de enige club op de beurs", reageert Verweij. "En het is ook de grootste club. Ajax staat ook bekend om zijn vijfde colonne, dus ik denk dat het daar wel extreem is. Als Ajax niks doet, dreigt het Anderlecht-scenario, dan glijdt de club mogelijk heel ver weg."

Van Groningen haalt vervolgens aan dat het onder Marc Overmars wel goed ging. "Klopt, toen had Ajax ook een andere trainer", reageert Verweij. "Ten Hag, wiens naam nu ook rondzingt als opvolger van Heitinga. Maar die (Ten Hag, red.) had ook een veel betere selectie." Maandag werd Wolverhampton Wanderers overigens ook genoemd in verband met Ten Hag.