'Ajax gecharmeerd van Spanjaard (21), FC Utrecht hoopt op deal'

Miguel Rodríguez staat in de belangstelling van Feyenoord, Ajax en AZ. Dat meldt het Spaanse AS . Als het aan FC Utrecht ligt, blijft Miguel Rodríguez bij de club uit de Domstad. De aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Celta de Vigo, maar FC Utrecht hoopt op een langer verblijf.

De 21-jarige Rodríguez speelde tot dusver veertien competitiewedstrijden namens FC Utrecht, waarin hij betrokken was bij vier goals. Momenteel is hij geblesseerd. De Domstedelingen willen graag langer door met de Spanjaard. AS meldt dat FC Utrecht de aanvaller voor zo'n 1,5 miljoen euro hoopt over te nemen van Celta de Vigo, voor vijftig procent van de rechten.

FC Utrecht huurt Rodríguez nu met optie tot koop. Celta de Vigo heeft daarbij geen terugkoopclausule en dus zijn Jordy Zuidam en co aan zet. De prestaties van Rodríguez hebben ook in Nederland indruk gemaakt. Ook AZ, Feyenoord en Ajax zijn gecharmeerd. "De clubs hielden de prestaties van de linkspoot dit seizoen nauwlettend in de gaten", wordt er geschreven.