Ajax gedemotiveerd op het veld in eindfase: "Dat zag je ook aan ze"

"Ik denk dat er wel mogelijkheden lagen om tot kansen te komen. Maar dan moet je de bal wel krijgen en die kreeg ik niet", opent Steijn bij ESPN. "In het eerste kwartier was Ajax heel sterk en speelden wij ons niet onder die druk uit. Maar ik vond ons de tweede helft wel behoorlijk spelen. Dan kun je zomaar de 1-1 maken en dan krijg je een heel andere wedstrijd."

"Ik denk dat de tweede helft voor ons was. Maar de mogelijkheden die we hadden speelden we niet goed uit. Daardoor hadden we tot meer kansen kunnen komen", zegt Steijn. Concurrent AZ stond lang achter tegen Almere City, in de rust werd dat doorgegeven. "Het geeft nog een extra boost en dan is het zonde dat we niet weten te scoren, want er lagen genoeg mogelijkheden."

Ajax speelde natuurlijk nog voor de titel, maar vond tegen het einde van de wedstrijd uit dat PSV met 1-3 voor stond tegen Sparta waardoor een titel een lastig verhaal leek te worden. "Dat zag je ook aan ze en misschien kwamen wij daardoor ook beter in ons spel. Het was vooral apart. FC Twente juichte wanneer PSV scoorde, terwijl Ajax juichte toen Sparta scoorde. Dat was wel grappig om mee te maken."