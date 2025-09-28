Ajax gedomineerd door slechtste ploeg van het jaar: "Zelfs toen"

Hoewel NAC Breda zich dit kalenderjaar op de ranglijst de zwakst presterende ploeg mag noemen, lieten de Bredanaars zich zondag tegen Ajax van hun sterkste kant zien. Dat blijkt ook uit de cijfers, die data-analist Bart Frouws in kaart bracht in het NOS-programma Langs de Lijn .

"NAC had meer schoten, meer balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied en meer passes op de helft van de tegenstander", aldus Frouws. Opmerkelijk genoeg bleef dat zo, zelfs nadat NAC in de 71e minuut met tien man kwam te staan door de rode kaart voor Max Balard. "NAC had zelfs na de rode kaart meer balbezit en doelpogingen dan Ajax."

Desondanks eindigde de wedstrijd in een 2-1 overwinning voor de thuisploeg. Het was een van de vele voorbeelden van een wedstrijd waarin de statistieken iets anders suggereren dan de uitslag doet vermoeden.

Verder viel op dat trainer John Heitinga flink heeft moeten schuiven dit seizoen. "Konadu was de 22e speler die dit seizoen in de basis begon", weet Frouws. "Dat is het hoogste aantal van alle clubs."