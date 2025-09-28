Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax gedomineerd door slechtste ploeg van het jaar: "Zelfs toen"

Gijs Kila
bron: NOS Langs de Lijn
Ajax viert treffer tegen NAC Breda
Ajax viert treffer tegen NAC Breda Foto: © Pro Shots

Hoewel NAC Breda zich dit kalenderjaar op de ranglijst de zwakst presterende ploeg mag noemen, lieten de Bredanaars zich zondag tegen Ajax van hun sterkste kant zien. Dat blijkt ook uit de cijfers, die data-analist Bart Frouws in kaart bracht in het NOS-programma Langs de Lijn.

"NAC had meer schoten, meer balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied en meer passes op de helft van de tegenstander", aldus Frouws. Opmerkelijk genoeg bleef dat zo, zelfs nadat NAC in de 71e minuut met tien man kwam te staan door de rode kaart voor Max Balard. "NAC had zelfs na de rode kaart meer balbezit en doelpogingen dan Ajax."

Desondanks eindigde de wedstrijd in een 2-1 overwinning voor de thuisploeg. Het was een van de vele voorbeelden van een wedstrijd waarin de statistieken iets anders suggereren dan de uitslag doet vermoeden.

Verder viel op dat trainer John Heitinga flink heeft moeten schuiven dit seizoen. "Konadu was de 22e speler die dit seizoen in de basis begon", weet Frouws. "Dat is het hoogste aantal van alle clubs."

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans Kraaij jr.

Kraay Jr. snapt niks van interesse: 'Waarom moet je hem erbij halen?'

0
Ajax won zaterdagmiddag met de hakken over de sloot

Goodijk mist sterkhouders: 'Geen directe versterking teruggehaald'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 FC Twente 7 2 10
7 Fortuna Sittard 7 0 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd