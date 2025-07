'Ajax geeft gas bij en biedt 7,5 miljoen euro voor verdediger'

"Nu kan alles heel snel gaan!", schrijft BILD donderdagochtend. Ajax zou een vast bedrag van 7,5 miljoen euro hebben geboden, met aanvullende bonussen die het totaal naar circa 10 miljoen euro kunnen brengen. PSV, dat eerder ook interesse had, wilde volgens het dagblad niet verder gaan dan 6 miljoen euro.

Gladbach staat open voor een vertrek van de 28-jarige Japanner, meldt BILD, om een 'transferramp te voorkomen'. Itakura heeft nog een contract tot medio 2026, maar is niet van plan dat te verlengen. "Ajax wil dat probleem oplossen", aldus het Duitse medium.

In Amsterdam zou Itakura bovendien een langgekoesterde droom kunnen waarmaken: spelen in de Champions League. Ajax zou op hoofdlijnen al akkoord zijn met Itakura. De club ziet in de Japanner de opvolger van Jorrel Hato, die naar Chelsea vertrekt.