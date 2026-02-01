Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax geeft het weer helemaal weg en speelt gelijk bij Excelsior

Max
bron: Ajax1
Excelsior - Ajax
Excelsior - Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zondagmiddag teleurstellend gelijkgespeeld op gezoek bij Excelsior. Het duel in Rotterdam eindigde in 2-2. 

Ajax had de eerste helft weinig te duchten van Excelsior en kwam via Mika Godts halverwege op voorsprong. De Belgische aanvaller zorgde vlak voor rust voor een verdubbeling van de voorsprong zodat de Amsterdammers met een goed gevoel de tweede helft in konden. 

Ook in de tweede helft was er weinig aan de hand voor de ploeg van Fred Grim, maar Excelsior draaide de wedstrijd een kwartier voor tijd weer helemaal om. Binnen vijf minuten maakten de Rotterdammers twee goals om de stand weer gelijk te trekken. Ajax was het daarna helemaal kwijt en behoorlijk kwetsbaar. 

Zo klimt Ajax niet naar de tweede plek en blijft het vierde achter PSV, Feyenoord en NEC. 

Excelsior 2-2 Ajax

21' Godts 0-1
40' Godts 0-2
74' Jonathans 1-2
79' Zagré 2-2

Opstelling Ajax: Jaros, Mokio (80' Tomiyasu), Baas, Sutalo, Gaaei, Steur, Regeer, Klaassen, Godts, Dolberg (67' Weghorst), Bounida (67' Edvardsen)

