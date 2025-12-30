'Ajax geeft hoop nog niet op voor komst Quilindschy Hartman'

Ajax rekende erop dat er dinsdag nieuwe onderhandelingen zouden plaatsvinden over een mogelijke transfer van Quilindschy Hartman. Dat vertelt Mike Verweij in een video-item van De Telegraaf.

"Ik heb van meerdere bronnen binnen Ajax gehoord dat hij duidelijk heeft aangegeven dat hij wel openstaat voor Ajax", aldus de journalist. "Dat zou inmiddels veranderd kunnen zijn onder druk van heel veel boze Feyenoord-fans. Dat zijn hele mooie sentimenten, maar het gaat in feite nergens over. Een speler zou gewoon van club A naar club B moeten kunnen gaan."

De Amsterdammers waren verrast door Hartmans beslissing om alsnog van de deal af te zien. "Binnen Ajax hadden ze nog het idee dat er vandaag (dinsdag, red.) weer verder onderhandeld zou worden met Burnley", vervolgt Verweij. "Dat is ingegeven door het feit dat Hartman openstond voor Ajax. Dat is ook logisch, want bij Burnley speelde hij de laatste wedstrijden niet en er komt een WK aan."

"Bij Ajax heb je min of meer de garantie als international dat je daar alles gaat spelen. Wat hij ook kiest: het is voor hem cruciaal dat hij een club kiest waar hij alles gaat spelen", aldus de Ajax-watcher. Voetbal International meldde maandagavond dat Hartman niet naar de recordkampioen wil verkassen vanwege zijn rijke verleden bij Feyenoord. De Rotterdamse aanhang reageerde furieus op de geruchten over de pikante overstap.