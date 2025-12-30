Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax geeft hoop nog niet op voor komst Quilindschy Hartman'

Arthur
bron: De Telegraaf
Quilindschy Hartman
Quilindschy Hartman Foto: © BSR Agency

Ajax rekende erop dat er dinsdag nieuwe onderhandelingen zouden plaatsvinden over een mogelijke transfer van Quilindschy Hartman. Dat vertelt Mike Verweij in een video-item van De Telegraaf.

"Ik heb van meerdere bronnen binnen Ajax gehoord dat hij duidelijk heeft aangegeven dat hij wel openstaat voor Ajax", aldus de journalist. "Dat zou inmiddels veranderd kunnen zijn onder druk van heel veel boze Feyenoord-fans. Dat zijn hele mooie sentimenten, maar het gaat in feite nergens over. Een speler zou gewoon van club A naar club B moeten kunnen gaan."

De Amsterdammers waren verrast door Hartmans beslissing om alsnog van de deal af te zien. "Binnen Ajax hadden ze nog het idee dat er vandaag (dinsdag, red.) weer verder onderhandeld zou worden met Burnley", vervolgt Verweij. "Dat is ingegeven door het feit dat Hartman openstond voor Ajax. Dat is ook logisch, want bij Burnley speelde hij de laatste wedstrijden niet en er komt een WK aan."

"Bij Ajax heb je min of meer de garantie als international dat je daar alles gaat spelen. Wat hij ook kiest: het is voor hem cruciaal dat hij een club kiest waar hij alles gaat spelen", aldus de Ajax-watcher. Voetbal International meldde maandagavond dat Hartman niet naar de recordkampioen wil verkassen vanwege zijn rijke verleden bij Feyenoord. De Rotterdamse aanhang reageerde furieus op de geruchten over de pikante overstap.

Gerelateerd:
Johan Derksen

Johan Derksen tipt trainer bij Ajax: "Ik zou hem durven nemen"

0
Justin Kluivert

Kluivert hint op terugkeer naar Ajax: "Vind ik wel heel jammer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd