'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

Ajax heeft de hoop op de komst van Marc-André ter Stegen nog niet opgegeven. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano onderzoekt de Amsterdamse club nog altijd de mogelijkheden om de Duitse doelman naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

In een video op zijn YouTube-kanaal bespreekt Romano de toekomst van de keeper, die deze zomer lijkt te vertrekken bij FC Barcelona. Ajax ziet in de ervaren sluitpost een belangrijke versterking voor de selectie van Míchel en volgt de situatie daarom op de voet.

"Ter Stegen gaat FC Barcelona deze zomer verlaten", vertelt Romano. De transferexpert benadrukt vervolgens hoe serieus Ajax met de mogelijke komst bezig is. "Wat ik kan zeggen is dat Ajax de club is die geobsedeerd is door de komst van Ter Stegen", aldus Romano.

Een transfer is echter nog verre van afgerond. De grootste uitdaging ligt op financieel vlak. Het salaris dat Ter Stegen momenteel in Barcelona verdient, ligt aanzienlijk hoger dan wat Ajax normaal gesproken kan betalen.