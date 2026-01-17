Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax geeft ruime voorsprong weg en speelt gelijk tegen Go Ahead

Amber
bron: Ajax1
Sean Steur baalt
Sean Steur baalt Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zaterdag gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Fred Grim kwam voor de pauze op een 2-0 voorsprong, maar zag Go Ahead Eagles in de tweede helft op gelijke hoogte komen: 2-2.

Ajax kende een sterke openingsfase en zette dat overwicht al snel om in een voorsprong. Na een snelle omschakeling was het Davy Klaassen die op de rand van het strafschopgebied alle ruimte kreeg. De middenvelder twijfelde niet en schoot onhoudbaar binnen: 1-0.

De Amsterdammers drukten door en verdubbelden tien minuten later de score. In een rommelige situatie voor het doel van Go Ahead Eagles viel de bal voor de voeten van Kasper Dolberg, die vanaf korte afstand hard uithaalde: 2-0.

Voor rust had Ajax de wedstrijd al kunnen beslissen. Mika Godts draaide zich knap vrij in de zestien, maar zag zijn inzet uiteenspatten op de lat. Even later kreeg Sean Steur een uitgelezen kans oog in oog met doelman De Busser, maar zijn poging ging naast. Go Ahead stelde daar weinig tegenover, al raakte Kenzo Goudmijn nog wel de paal. Met een terechte 2-0 voorsprong zochten beide ploegen de kleedkamer op.

Na rust veranderde het spelbeeld volledig. Go Ahead Eagles kwam met hernieuwde energie uit de kleedkamer en zette Ajax steeds verder terug. De aansluitingstreffer van Thibo Baeten, fraai afgerond in de verre hoek na een snelle aanval, bracht de spanning terug: 2-1.

Ajax kreeg vervolgens mogelijkheden om het duel opnieuw in het slot te gooien. Rayane Bounida en vooral Dolberg lieten grote kansen onbenut, waarbij de Deense spits oog in oog met De Busser strandde. Dat brak Ajax op, want kort daarna was het raak aan de andere kant. Jakob Breum legde de bal subtiel over de verdediging en Milan Smit volleerde overtuigend de gelijkmaker binnen: 2-2.

In de slotfase bleef Ajax zoeken naar de winnende treffer. Dolberg schoot nog in het zijnet en invaller Oscar Gloukh zorgde in de negentigste minuut voor gevaar met een scherpe voorzet, waarna Lucas Rosa van dichtbij de paal raakte. Ondanks het offensief bleef een derde Amsterdamse treffer uit.

