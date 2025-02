Ajax geeft talenten de kans: "Redding vanuit de jeugdopleiding"

"Als ergens de nood het hoogst is, is de redding vanuit de jeugdopleiding nabij", schrijft de voetbalexpert in zijn analyse. "Het bleek bijvoorbeeld op meerdere momenten in de clubgeschiedenis van Ajax. Ook nu staan er - na twee rampseizoenen - met Baas, Hato, Taylor, Fitz-Jim, Brobbey en Godts weer regelmatig zes jonge voetballers uit eigen kweek in de basis. Met Rensch is nummer zeven net verkocht", blikt Wijffels terug.

"En toen Feyenoord rond 2010/2011 aan de grond zat, zat er weinig anders meer op dan vol de kaart van Varkenoord te spelen", blikt hij terug. "Onder Ronald Koeman werd Feyenoord vervolgens tweede in 2012 met voor het eerst in jaren Champions League-voorronden als bonus. Onder anderen Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Jordy Clasie werden internationals voor het Nederlands elftal en derde op een WK", weet Wijffels.

"Een trend die het grote publiek altijd interesseert is die van de ‘vroege vertrekkers’. Dus: jeugdspelers die pak ‘m beet Ajax en Feyenoord als pubers al verlaten voor het buitenland, met name Engeland. Met die uitstroom blijkt het reuze mee te vallen", stelt hij. "Tussen 2011 en 2022 hadden tal van landen méér uitgaande transfers van minderjarige jeugdspelers dan ‘wij’. De uitstroom naar Engeland is door Brexit zelfs bijna gestopt."