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Ajax geeft update: Bouwman voorlopig uitgeschakeld door blessure

Rik Engelbertink
Ruben van Bommel torpedeert Aaron Bouwman
Ruben van Bommel torpedeert Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Ajax kan Aaron Bouwman voorlopig niet inzetten. De Amsterdammers verwachten de centrale verdediger de gehele septembermaand te moeten missen. De verdediger liep 'verschillende verwondingen' op nadat hij een beuk op hoge snelheid kreeg van Ruben van Bommel tijdens het duel tussen Ajax en PSV.

Momenteel verblijft Bouwman nog altijd in het ziekenhuis. De charge van PSV'er Van Bommel heeft Bouwman kortom flink geraakt. Scheidsrechterbaas Raymond van Meenen heeft aangegeven dat de speler er met rood af had gemoeten. 

De Amsterdammers schrijven inmiddels het volgende in een update: "Onderzoek heeft uitgewezen dat Bouwman diverse verwondingen heeft opgelopen, waaronder kneuzingen aan zijn borstbeen en een gekneusde long", zo schrijft Ajax. Bouwman moet voorlopig ter observatie in het ziekenhuis blijven. 

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