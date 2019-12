Geschreven door Jessica Westdijk 15 dec 2019 om 19:12

Ajax heeft zondagavond een update gegeven over hoe het gaat met Daley Blind. De verdediger was tegen AZ niet inzetbaar, maar het werd niet helemaal duidelijk waarom. Ten Hag gaf aan dat Blind verder onderzocht zou worden.

Meteen waren er zorgen om Blind, die tijdens Ajax – Valencia plotseling op de grond ging zitten, maar later wel weer verder speelde. Blind had toen last van duizeligheid en is daarvoor vrijdagmiddag onderzocht. De komende dag wordt verder onderzoek gedaan en zal hij niet trainen, zo meldt de club.

Hij is tegen Telstar en ADO Den Haag dus ook niet inzetbaar. Uiteraard hopen we dat het allemaal meevalt en dat we Blind na de winterstop snel weer in actie zullen zien!