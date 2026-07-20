Ajax geeft veel uit: "Daardoor hebben ze ruimte om te investeren"
Ajax kiest deze transferzomer bewust voor investeren. Ondanks de hoge uitgaven aan nieuwe spelers beschikt de Amsterdamse club volgens sporteconoom Wouter Smeulders over voldoende financiële ruimte om de selectie te versterken.
Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering in maart gaf commissaris Dirk Anbeek al aan dat de nieuwe raad van commissarissen de directie de ruimte wil geven om te investeren. "De kosten gaan voor de baten uit".
Volgens Smeulders, werkzaam bij sportadviesbureau Hypercube, is die strategie logisch. "Die aanpak is op zich niet gek. Er staat relatief weinig kapitaal op het veld, terwijl Ajax nog altijd over een stevige financiële buffer beschikt. Daardoor heeft Ajax ruimte om nu te investeren in toekomstig sportief en financieel succes", zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.
De verwachting is dat de nieuwe aankopen direct een belangrijke bijdrage leveren aan de sportieve ambities van de club. "Van aankopen in het prijssegment Leonardo wordt verwacht dat zij op korte termijn het verschil maken en Ajax in 2027 terugbrengen naar de Champions League, met de bijbehorende hogere inkomsten uit Europees voetbal."
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Ajax geeft veel uit: "Daardoor hebben ze ruimte om te investeren"
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