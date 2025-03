Ajax wacht zware klus in Frankfurt na naderlaag; Pasveer valt uit

Ajax heeft donderdagavond het heenduel in de achtste finale van de Europa League niet weten te winnen. De Amsterdammers stonden in de Johan Cruijff ArenA al vroeg op voorsprong, maar uiteindelijk wist Eintracht Frankfurt de overwinning binnen te slepen: 1-2. Bij Ajax viel doelman Remko Pasveer in de eerste helft al geblesseerd uit.

In de tiende minuut kwam Ajax al op een 1-0 voorsprong. Brian Brobbey raakte in de tweede minuut nog de paal, maar acht minuten scoorde hij alsnog. De spits torende hoog na een hoge voorzet van Jordan Henderson boven iedereen uit en kopte van dichtbij raak. In de 24ste minuut was er een flinke tegenvaller voor Ajax. Keeper Remko Pasveer, die net terug was een blessure, was er bij gaan zitten en kon niet verder. Het was de doelman in de lies geschoten. Hij werd vervangen door Jay Gorter.

In de 27ste minuut scoorde Eintracht Frankfurt de gelijkmaker. De ingevallen Gorter stond aan de grond genageld bij een van richting veranderd schot van Hugo Larsson. Via de rug van Brobbey ging de bal het doel in: 1-1. In de tweede helft gebeurde er aanvankelijk weinig. Ajax had de zaken beter op orde dan aan het einde van de eerste helft, en Eintracht Frankfurt leek een 1-1 tussenstand wel prima te vinden.

In de zeventigste minuut ging het toch mis voor Ajax. Bij een van de zeldzame uitbraken scoorden de Duitsers de 1-2. Youri Baas liet zich bij de zijlijn aftroeven door Knauff, die vervolgens een pass gaf op Skhiri, die er 1-2 van maakte. Baas vond dat er een overtreding op hem was gemaakt, maar de VAR ging niet mee in de protesten van de Ajacieden. In de 83ste minuut was een kans voor Ajax. Fitz-Jim schoot naast na goed voorbereidend werk van Edvardsen.

In de 87ste minuut was er echt een grote kans voor Ajax. Konadu kon net geen voet zetten tegen een vrije trap van Berghuis. In de blessuretijd van de wedstrijd wist Ajax ook niet meer te scoren en dus verliezen de Amsterdammers het heenduel met 1-2. Volgende week donderdag is de return in Frankfurt.

Scoreverloop Ajax - Eintracht Frankfurt 1-2:

1-0 Brian Brobbey (10')

1-1 Hugo Larsson (28')

1-2 Ellyes Shkiri (70')

Opstelling Ajax: Pasveer (Gorter 24'); Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Mokio (Fitz-Jim 72'), Henderson, Taylor; Traoré (Konadu 72'), Brobbey (Berghuis 64'), Godts (Edvardsen 64').