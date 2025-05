Ajax gefileerd door icoon: "Ze spelen met me. Dat verdien ik niet"

Hij was jeugdtrainer bij Ajax. Tot vorig jaar, toen hij naar Berlijn verkaste om een voetbalschool op te richten. Tahamata denkt dat Ajax hem vooral weg wilde hebben. "Ik denk dat het vertrek een beetje gepusht werd door de club", vertelt hij.

Ajax wilde volgens Tahamata zijn werkweek halveren tot twintig uur en daar was hij het niet mee eens. "Ik ben boos, omdat ze zeggen dat ze goed contact met mij hebben, maar ze laten me gewoon links liggen", vertelt hij over de huidige stand van zaken. "Ze spelen een beetje met me. Dat verdien ik niet".

"Ik was niet de enige die weg moest", gaat hij verder over de periode rond zijn vertrek. "Ik heb wel een afscheid gehad, maar die andere niet. Gerald Vanenburg, Winston Bogarde, John Heitinga, Dennis Bergkamp en natuurlijk John van 't Schip, maar dat is natuurlijk een ander verhaal."

Momenteel heeft hij weinig behoefte aan een telefoontje van Ajax. "Dat hadden ze dan vanaf het begin moeten, toen ze wisten dat ik terug naar huis kwam. Toen hadden ze moeten zeggen: 'we gaan Simon terughalen'. Nu is het te laat."