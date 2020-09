Geschreven door Jessica Westdijk 30 sep 2020 om 15:09

De komst van Sean Klaiber naar Ajax is zo goed als rond, maar de Amsterdammers zouden op zoek zijn naar nog meer defensieve versterking. Volgens het Italiaanse Tuttosport is Berat Djimsiti de volgende op het verlanglijstje van Ajax.

Djimsiti is een 27-jarige centrale verdediger, die op dit moment onder contract staat bij Atalanta. Naast Ajax zou ook AC Milan interesse hebben in de diensten van de Zwitsers-Albanese verdediger. Al sinds januari 2016 staat Djimsiti onder contract bij Atalanta, dat hem in de eerste jaren daarna verhuurde Avellino en Benevento. Met Avellino speelde hij in de Serie B, bij Benevento deed hij ervaring op in de Serie A. In de afgelopen twee seizoen was hij vervolgens een vaste waarde bij Atalanta, waarmee hij afgelopen seizoen tot de kwartfinale van de Champions League reikte. De ploeg werd uiteindelijk uitgeschakeld door PSG, Djimsiti speelde in dat duel een uur.

In Bergamo heeft de verdediger nog een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een seizoen. Djimsiti is een rechtsbenige verdediger, die meestal links staat in een driemansverdediging. Bij Ajax zou hij met Daley Blind, Lisandro Martínez, Perr Schuurs, Jurrien Timber en Edson Álvarez moeten concurreren om de plekken centraal achterin.