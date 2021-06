Geschreven door Jessica Westdijk 20 jun 2021 om 20:06

Volgens het Portugese A Bola heeft Ajax interesse in Chiquinho, een 25-jarige aanvallender middenvelder van Benfica. Naast Ajax zouden ook PSV en Torino geïnteresseerd zijn. En ook Galatasaray, Dinamo Moskou en Spartak Moskou zouden interesse hebben.

De Italiaanse club deed in de winter al een pagina om Chiquinho binnen te hengelen, maar door de situatie rondom het coronavirus ging dat toen niet door. Bij Benfica is Chiquinho geen vaste waarde: hij kwam dit seizoen 27 keer in actie, maar had daarvan slechts 7 keer een basisplaats.

De middenvelder kwam in de zomer van 2019 naar Benfica en tekende toen een contract voor 5 seizoenen, hij ligt dus nog voor drie jaar vast in Lissabon.