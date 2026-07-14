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'Ajax geïnteresseerd in Braziliaanse vleugelaanvaller van São Paulo'

Stefan
Lucca Marques namens São Paulo
Lucca Marques namens São Paulo Foto: © BSR Agency

Ajax zou belangstelling hebben in vleugelaanvaller Lucca Marques van São Paulo. De Amsterdammers zijn echter niet de enige partij die genoemd worden, want ook PSV zou op het vinkentouw zitten.

Transferfeed weet te melden dat de twee topclubs uit Nederland interesse zouden hebben in de 19-jarige buitenspeler. Marques wordt echter ook gelinkt aan FC Porto, Arsenal en Borussia Dortmund, dus de concurrentie is stevig om de Braziliaan.

Marques heeft bij São Paulo nog een contract tot medio 2028 en zal dus ook een flinke transfersom moeten kosten. De Braziliaans jeugdinternational behoort sinds april 2025 bij de eerste selectie van zijn club en speelde tot dusver 26 officiële wedstrijden. Hierin scoorde hij één keer. Een assist gaf hij (nog) niet.

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