Geschreven door Jessica Westdijk 12 mrt 2021 om 12:03

Volgens BILD is Ajax één van de clubs die interesse heeft in Zidan Sertdemir, die op dit moment bij FC Nordsjaelland speelt. Naast Ajax zouden ook Arsenal, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Wolfsburg en Hoffenheim interesse hebben.

De middenvelder is net 16 geworden en speelt in de O19 van Nordsjaelland. Hij heeft zijn debuut in het eerste elftal van de Deense club nog niet gemaakt, maar kan dus toch al rekenen op flink wat interesse. Een transfer naar een Duitse club zou tot nu toe de voorkeur hebben van het talent, omdat hij onder de indruk is van hoe Erling Haaland zich ontwikkeld heeft sinds hij naar Duitsland ging. De Noorse spits rijgt in de Duitsland de goals aaneen en staat op 47 goals na 47 duels voor Borussia Dortmund.