Ajax geïnteresseerd in FC Twente-speler: "Serieus op de korrel"

Rots, die één keer dit seizoen uitkwam voor het eerste van FC Twente staat in Amsterdam op de radar als mogelijke versterking op de linksbackpositie. De Amsterdammers houden rekening met een miljoenentransfer van Jorrel Hato en willen af van Owen Wijndal. In dat scenario is de club van plan twee nieuwe linksbacks aan te trekken. Naast Rots wordt ook Roman Vega (Argentinos Juniors) nadrukkelijk gevolgd.

De linksback kwam dit seizoen in totaal 19 keer in actie. Hij scoorde daarin twee keer en gaf één assist. Zijn contract bij FC Twente loopt nog door tot medio 2027. Toch is het nog onzeker of Rots daadwerkelijk richting de Amsterdammers vertrekt. De scoutingslijst van Ajax is opgesteld voordat John Heitinga werd aangesteld als hoofdtrainer, met Marcel Keizer als assistent. Zij kunnen andere voorkeuren hebben, waardoor de situatie nog kan veranderen, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Naast Rots wordt ook Vega al langere tijd gelinkt aan Ajax. De Argentijn zou zelf graag de stap naar Amsterdam willen maken, meldde De Telegraaf eerder. Wel is er concurrentie, want ook Bologna zou interesse hebben in de linksback.