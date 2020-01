Geschreven door Jessica Westdijk 23 jan 2020 om 15:01

Ajax zou geïnteresseerd zijn in Jorge Carrascal, zo meldt Pipe Sierra, een journalist van W Colombia Radio.

Carrascal is een 21-jarige Colombiaanse middenvelder, die speelt bij River Plate. Ajax lijkt veel contact te hebben met de Argentijnse club. Eerder deze week werden de Amsterdammers ook al in verband gebracht met Juan Fernando Quintero.

Nu wordt Ajax dus gelinkt aan Carrascal, die een clausule van €20 miljoen in zijn contract zou hebben. De middenvelder speelde al eerder in Europa. Hij kwam uit voor FC Sevilla B en Karpaty, in Oekraïne. Op dit moment speelt hij dus in de Argentijnse Superliga, waar hij tot nu toe 2 keer scoorde in 8 duels. Hij ligt in Argentinië nog tot medio 2022 vast.