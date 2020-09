Geschreven door Jessica Westdijk 24 sep 2020 om 11:09

Het is een naam die al vaker gelinkt is aan Ajax: Matheus Henrique, speler van het Braziliaanse Gremio. Gremistas linkt de middenvelder en Ajax nu opnieuw aan elkaar.

Na het vertrek van Donny van de Beek moet Ajax op zoek naar een nieuwe middenvelder en daarbij zou het oog van Overmars zijn gevallen op de 22-jarige Henrique. De Braziliaanse middenvelder heeft inmiddels 56 duels in het eerste elftal van Gremio achter zijn naam staan en heeft dus best wat ervaring. Ook in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, deed Henrique ervaring op. In 2018 en 2019 reikte hij met zijn club tot de halve finale. Mocht Henrique daadwerkelijk worden gezien als vervanger van Van de Beek, dan valt wel op dat zijn scorend vermogen wat achterblijft. Hij maakte pas 3 goals in 56 duels. Van de Beek daarentegen was in 175 duels voor Ajax goed voor 41 goals.

Henrique is bovendien geen goedkope optie. Naar verluidt zou hij omgerekend zo’n 20 miljoen euro moeten kosten. Zijn contract bij Gremio loopt nog tot medio 2023.