'Ajax geïnteresseerd in PSV-talent, maar speler nu geen prioriteit'

Ajax houdt Ayodele Thomas in de gaten, maar een snelle overstap van de PSV-aanvaller lijkt niet aan de orde. Volgens VoetbalPrimeur staat de achttienjarige linksbuiten wel op een schaduwlijstje in Amsterdam, maar heeft zijn mogelijke komst momenteel geen prioriteit.

In de Johan Cruijff ArenA wordt Thomas gezien als een interessante optie, met name als Mika Godts zou vertrekken. Van concrete stappen is echter nog geen sprake. Daarbij weegt Ajax ook mee of de PSV’er de doorstroming van eigen talenten als Pharell Nash en Jeshurun Simeon zou belemmeren. Bovendien krijgt Rayane Bounida momenteel kansen als buitenspeler bij het eerste elftal.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dat Thomas nog geen knoop heeft doorgehakt over zijn aflopende contract bij PSV. De club uit Eindhoven wil hem graag langer vastleggen, bij voorkeur voor drie of vier jaar. Ondertussen groeit de belangstelling van andere clubs, mede dankzij zijn sterke seizoen bij Jong PSV. In achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie was Thomas goed voor drie doelpunten en zes assists.