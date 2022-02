Geschreven door Idse Geurts 17 feb 2022 om 14:02

Ajax heeft interesse in twee spelers van Turkse topclub Fenerbahçe. Dit meldt het Turkse medium Takvim. Het zou gaan om doelman Altay Bayindir en aanvallende middenvelder Ferdi Kadioglu. Bayindir staat al langer op het verlanglijstje van Ajax, maar de interesse in Kadioglu lijkt nieuw te zijn.

Kadioglu is echter geen onbekende voor Ajax. De middenvelder speelde eerder in de Eredivisie al voor NEC. In 2018 wist de jonge speler een transfer te maken naar Fenerbahçe. Zijn contract loopt deze zomer echter af. Hierdoor zou Ajax hem transfervrij kunnen overnemen. Bij Fenerbahçe is Kadioglu basisspeler en leverde hij dit seizoen twee doelpunten en één assist. Naar verluidt heeft Ajax scouts naar de aankomende Conference League-wedstrijd van Fenerbahçe gestuurd. Zij moeten bepalen of Kadioglu het niveau heeft wat Ajax nastreeft.

Daarnaast wordt er dus ook gekeken naar doelman Bayindir. De keeper zou wellicht de vervanger van Andre Onana kunnen zijn. Bayindir lijkt een vrij betrouwbare doelman te zijn. Hij is bij Fenerbahçe uitgegroeid tot Turks international en vertegenwoordigd een marktwaarde van vijftien miljoen euro.